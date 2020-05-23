HABER /  POLİTİKA
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

AK Parti ve MHP'den vekil transferini engelleme konusunda iki alternatif

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'vekil transferini önleme' önerisi sonrası AK Parti ve MHP temsilcileri arasında ilk temas gerçekleşti. Milletvekili transferlerine engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı.

Abone ol

Öncelikle her partinin kendi karargahında çalışmaya başladığı değişikliklerin ilki vekil transferlerini frenleyecek mekanizmanın kurulması olacak.

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalar masaya yatırıldı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın kulislerden aktardığına göre MHP bu konuda dünya parlamentoları ile Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını masaya yatırdı. Milletvekili transferlerine engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı.

İki alternatif öne çıktı

Bunlardan ilki istifa eden milletvekilinin bir yıl süre ile bağımsız olarak bekletilmesi. İkincisi ise seçime bir yıl kala bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye transfer olunamaması. 

Böylece öngörülen süreler içinde siyasi ahlaka aykırı kişisel veya partisel pazarlıklara girilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan Mehmet Y. Yılmaz’ın Mahir Ünal’a yaptığı büyük ayıbı yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram mesajı! Önemli uyarılarda bulundu
Mehmet Metiner'den Arınç'a sert sözler: Devlet bunların aklıyla yönetiliyorsa vay halimize
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Sayı sıfır olsa dahi güvende değiliz
Demiryollarında YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de
ÖNCEKİ HABERLER
Arefe günü neler yapılır arefe günü yapılacaklar ibadetler ve duası
Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan duyurdu: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız
Abdullah Avcı'dan itiraf: Hevesim kursağımda kaldı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
İşte Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para
HES kosu nedir HES kodu nasıl alınır? 2020 HES kodu alma ekranı
Yorumlar 18 yorum