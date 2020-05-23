AK Parti ve MHP'den vekil transferini engelleme konusunda iki alternatif

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'vekil transferini önleme' önerisi sonrası AK Parti ve MHP temsilcileri arasında ilk temas gerçekleşti. Milletvekili transferlerine engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı.

Abone ol

Öncelikle her partinin kendi karargahında çalışmaya başladığı değişikliklerin ilki vekil transferlerini frenleyecek mekanizmanın kurulması olacak.

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalar masaya yatırıldı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın kulislerden aktardığına göre MHP bu konuda dünya parlamentoları ile Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını masaya yatırdı. Milletvekili transferlerine engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı.

İki alternatif öne çıktı

Bunlardan ilki istifa eden milletvekilinin bir yıl süre ile bağımsız olarak bekletilmesi. İkincisi ise seçime bir yıl kala bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye transfer olunamaması.

Böylece öngörülen süreler içinde siyasi ahlaka aykırı kişisel veya partisel pazarlıklara girilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.