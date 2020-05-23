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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Nenad Bjelica, sarı-lacivertli takımın Haziran ayında kendisine göreve başlamayı teklif ettiğini söyledi.

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Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Takımı Haziran başında devralmamı istediler''
RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, ''Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil.'' diye konuştu.

Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı
48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı. Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.

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