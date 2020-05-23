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Sassuolo'dan Ertuğrul Ersoy'a kanca

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, La Havre forması giyen stoper Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek istiyor.

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Bursaspor’un geçen yaz 750 bin Euro bonservis bedeliyle La Havre Kulübü’ne sattığı Ertuğrul Ersoy, İtalya yolcusu. Fransız ekibinde bu sezon 20 maça çıkan 23 yaşındaki başarılı stoper ile Sassuolo yakından ilgileniyor.

Daha önce Merih Demiral’i Alanyaspor’dan kadrosuna katan ve kısa süre sonra Juventus’a gönderen Sassuolo, Ertuğrul için ligler biter bitmez teklif yapmaya hazırlanıyor.

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