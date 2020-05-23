Isparta'ta sokağa bisikletiyle çıktı cezayı yedi savunması şaşırttı

ISPARTA’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda bisikletle gezintiye çıkan bir gence tutanak tutularak, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Genç, sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi günü saat 17.00’da başlayacağını bildiğini söyledi.

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Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İlk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Isparta’da cadde ve sokaklar saatler gece 00.00’ı gösterdiğinde sessizliğe büründü. Kent giriş çıkışlarının yanı sıra emniyet ekipleri şehrin en yoğun olduğu caddelerde de uygulama yaptı. Her gelen araç ve vatandaş tek tek durdurularak, sokağa çıkma izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

“Sokağa çıkma yasağının saat 17.00’da başlayacağını biliyorum”

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Mimar Sinan Caddesi’nde bisikletiyle seyir halinde olan bir genci durdurdu. Polisin sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatması üzerine genç, bisiklet binmeye çıktığını ve yasağın cumartesi günü saat 17.00’da başlayacağını bildiğini söyledi. Ekipler, ismi açıklanmayan bisikletli gence sokağa çıkma yasağı ihlali suçundan tutanak tutup, 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. İşlemlerinin ardından genç, evine gönderildi.

Isparta sessizliğe büründü

Öte yandan sabah saatlerinde de Isparta’nın en yoğun bölgeleri Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’nde sessizlik hakimdi. Polisler, gündüz saatlerinde de tek tek araçları durdurarak, izinleri olup olmadığını sordu. Bu arada Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel izinle Kaymakkapı Meydanı’ndaki çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ilk günde de sürdürdü.