Kendisini taciz eden adamı evine çağırdı Antalya’da inanılmaz olay

"Kocanı öldürür kızına tecavüz ederim"

Olay anını anlatan V.Y, K.Ö.’nün eve girer girmez eşine saldırdığını belirterek, "Önceden tehditler olmuş, evime kadar gelmiş, benimle düzgün konuşacaksın demiş. Ben yokken evimi takip etmiş. Çarşıya gitmiştim, eve döndüğümde o da eve gelip eşime saldırdı. O arada ben de sopayla kendisine saldırdım.