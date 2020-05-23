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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da babası Ahmet Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın kabristanını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağında kabir ziyaretinde bulundu.

Anne ve babasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.  

Anne ve babası çin dua okudu
Kabristan başında duygu dolu anlar yaşayan Erdoğan, rahmetli anne ve babası için dua okudu.

Erol Olçok ve oğlunu da ziyaret etti
Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un kabrinde de dua etti.

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