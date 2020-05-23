La Liga'ya hükümetten izin çıktı! İşte başlama tarihi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da maçların 8 Temmuz'da yeniden başlayacağını açıkladı.Abone ol
Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan ve yeniden oynatılması için çeşitli senaryolar üzerinde durulan La Liga için Başbakan Pedro Sanchez'den onay geldi.
Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'da yeniden başlaması için onay verdi. Ligin 12 ya da 19 Haziran'da yeniden başlaması gündemdeyken ilerleyen günlerde La Liga Başkanı Javier Tebas'ın tarihi açıklaması bekleniyor.