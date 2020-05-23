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Çav Bella için ayrı Yuh Yuh şarkısı için ayrı giriş yöntemi kullanıldı! Deniz Zeyrek açıkladı

İZMİRr'deki cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin çarpıcı bilgiler veren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Yapılan incelemelerde ortak ezan sisteminin frekansına Çav Bella için ayrı, Yuh Yuh için ayrı bir giriş yöntemi kullanıldığı tespit edilmiş" diye konuştu.

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan yeni bir gelişmeyi "Yapılan incelemelerde ortak ezan sisteminin frekansına Çav Bella için ayrı, Yuh Yuh için ayrı bir giriş yöntemi kullanıldığı tespit edilmiş. Birincisi dokuz, ikincisi yedi saniye sürmüş. İkisi de telsiz frekansı üzerinden olduğu için tespiti telefon gibi kolay olmuyor. Yapanların telsiz işlerinden anlaması, uygun cihazlara sahip olması gerekiyor" sözleriyle aktardı

"Gerçekten tehlikeli bir provokasyon"

Zeyrek, açıklamasında şunları kaydetti: İzmir polisi çemberi titiz bir şekilde daraltıyor. Eminim yakında ortaya çıkaracaklardır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere birçok isim olayın provokasyon olduğuna dikkat çekip kınadı. Provokasyonsa, hem de bayram öncesinde, gerçekten tehlikeli bir provokasyon. Dilerim, bu topraklarda buna cüret eden insanlarla birlikte yaşamıyoruzdur ve işin sorumluları yaptıkları densizliğin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen, anlamayan densizlerdir.

İmamlara uyarı

Gazeteci Deniz Zeyrek, şu uyarıda da bulundu: Bu arada bir yetkiliden cami imamlarına bu konuda bir uyarı var: Frekansı ezana başlarken açıp, ezan bittikten sonra kapatın. Öncesinde ya da sonrasında açık bırakırsanız, frekansı yakalayan herkes bunu yapabilir.

Ne olmuştu?

İzmir’de 20 Mayıs akşamı saat 17:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı.

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