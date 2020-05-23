Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur yazısını çarpıtan ODA TV'ye isyan etti reziller

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Fetullah Gülen'in FETÖ'nün 2 numarası Mustafa Özcan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını kaleme aldığı yazıyı çarpıtan ODA TV'ye tepki göstererek, "Bu alçaklıkları yapıp sonra da “bize neden böyle yapıyorlar” diye ağlayan rezillerin neden inandırıcılığı yok anlayın artık." dedi.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Fetullah Gülen ve Mustafa Özcan’ın sır görüşmesinde neler konuşuldu?" başlıklı köşesinde FETÖ içinde iktidar kavgasını yazdı.

İkili arasındaki gerilimi anlatan yazar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen ve Özcan'ın birbirlerinin Türkiye’deki akrabalarını ihbar ederek yakalattırmaya kadar vardırdığını duyurdu.

Pensilvanya'da Gülen ve Özcan arasındaki tansiyonu yüksek toplantının ayrıntılarını, bir dönem FETÖ'de görev almış Ümit Akdemir'den aldığı bilgilerle okurlarına aktardı.

ODA TV'den tuhaf yorum

Libya'daki MİT şehitlerini deşifre ettikten sonra erişimi engellenen ODA TV sitesi yeni adıyla yayın yaptığı sitesinde bu yazıyı bambaşka yöne çekti.

"Örgütün başı kötü ikinci adamı iyi" iddiası

Söz konusu site "örgütün başı kötü ikinci adamı iyi" olarak okurlarına sundu ve "bunu biz yazsak hapsi boylarız" notunu düştü. Yazının tamamını okumak için tıklayın

"Bu alçaklıkları yapıp sonra da “bize neden böyle yapıyorlar” diye ağlayan reziller"

Malum sitenin Özcan'ı parlattığını savunması, Fuat Uğur'u çileden çıkardı. Twitter hesabından siteye sert sözlerle yüklenen yazar, "Bugünkü yazımdan bu anlamı çıkaran namus ve şerefle bağlarını koparmış kafa için diyecek başka bir şey bulamıyorum. Pespayeler. Bu alçaklıkları yapıp sonra da “bize neden böyle yapıyorlar” diye ağlayan rezillerin neden inandırıcılığı yok anlayın artık." ifadelerine yer verdi.