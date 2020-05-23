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Isparta'da dehşet! Anne babasını bıçakla öldürüp polise teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da eşinden ayrı yaşayan R.A. (44), tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.'yı (71) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

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Olay, dün akşam Yayla Mahallesi 130. Cadde üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A., iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak, öldürdü. R.A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher A. çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

1 çocuk babası olduğu belirtilen R.A.'nın polisteki sorgusu sürüyor.

Sokak izninde 'ihtiyarları sevin koruyun' demiş

Isparta'da oğlu R.A. tarafından öldürülen emekli astsubay Nizamettin A.'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan izinde kent merkezinde bir bankta otururken cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Çok sevinçliydi

Son verilen izinde sokağa çıkan Nizamettin A.'nın çok sevinçli olduğu o anlarda, "Sokaklar ihtiyar kadın ve erkeklerle doldu. Isparta'nın sokaklarını gezdim. Hep maskeli geziyorlar. İhtiyarlar olmasaydı, husumetler, belalar, sel gibi yağardı. Ayet ve hadis var. Onun için ihtiyarları sevin, koruyun. Çünkü bugün siz de gençsiniz, ama yarın ihtiyar olacaksınız" dediği görüntülere yansıdı.

Anne ve babasını öldüren R.A.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı. R.A., babası Nizamettin A.'nın kendisini sürekli aşağıladığını, olay günü de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini, ancak kendisinin gitmek istemediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, babası ve annesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Diğer yandan olay yerindeki bir binada oturan kadın, gazetecilerin olayla ilgili sorusuna, "Hiçbir şey görmedim. İkisini de mi öldürmüş? O binada kimse yaşamıyor. Sadece onlar oturuyor. Orası boş" diye yanıt verdi.

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