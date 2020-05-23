HABER /  DÜNYA
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi. Böylece, Çin, aralık ayından bu yana ilk kez yeni vaka ya da ölüm bildirmemiş oldu.

Abone ol

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.

Böylece Çin, salgının duyurulduğu aralık ayından bu yana ilk kez yeni vaka ya da ölüm bildirmemiş oldu.

GÜNEY KORE'DE 23 YENİ VAKA
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Çav Bella için ayrı Yuh Yuh şarkısı için ayrı giriş yöntemi kullanıldı! Deniz Zeyrek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyaretleri
Sıtma ilacı ölüm riskini yüzde 45 artırıyor! Koronavirüste kullanılıyordu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik umutlandırdı: Bayramdan sonra vaka kalmayabilir
Bakan Soylu'dan 'Çav Bella' olayına sert sözler: Caminin dibinde ezanı dinletiriz
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur yazısını çarpıtan ODA TV'ye isyan etti reziller
İzmir'deki camilerde yaşanan skandal tekrarlanabilir mi?
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Junior Fernandes'in yeni adresi belli oldu
Ömer Çelik: Aileyi siyaset konusu yapmak barbarlıktır
Bugün AVM'ler saat kaça kadar açık? Arefe günü AVM çalışma saatleri
Yorumlar