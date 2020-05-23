Cezaevi kaçakları kavga etti, zehir deposu ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, cezaevi firarileri U.S.U ve C.A. arasına para nedeniyle çıkan anlaşmazlık, uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı. Şüphelilerden U.S.U. tutuklanırken, C.A. ise serbest bırakıldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarileri U.S.U. ve C.A., arasında bir süre önce para nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Bu sorunu çözmek için konuşmak üzere ikili, ortak arkadaşları A.G. ile buluştu. Bir süre sonra U.S.U. ve C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde gelince taraflar koşarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, kaçmaya çalışan U.S.U'yu yakaladı. Gözaltına alınan U.S.U.'nun verdiği bilgiler doğrultusunda diğer cezaevi firarisi C.A.'nın saklandığı adrese giden polis, burada 16 kök Hint keneviri, beyaz kağıda sarılı 4.68 gram gelen esrar, kavanoz içinde 5.60 gram esrar, cam tabak içinde tütünle karışık 1.8 gram esrar, tütün sarma makinesi, 9/19 mm 18 dolu fişek ve 9 dolu av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

C.A. ise binanın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.A. ise serbest bırakıldı.