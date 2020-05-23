Galatasaray'a Henry Onyekuru şoku!

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve sezon sonunda kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Yunan basınında yer alan habere göre; Monaco, Nijeryalı golcüyü sezon sonunda satmak istiyor ve Galatasaray'ın 5 milyon euroluk teklifini redetti.

Haberde; Olympiakos'un transferde avantajlı olduğu ve Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Henry Onyekuru bu sezon oynadığı 9 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.