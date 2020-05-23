ABD'de salgının merkezi haline gelmişti! Mart ayından bu yana bir ilk yaşandı

NEW YORK Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına düştüğünü açıkladı.

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Günlük basın brifinginde Kovid-19'la ilgili eyaletteki son durumu değerlendiren Vali Cuomo, vaka ve ölü sayılarının hissedilir düzeyde azaldığını söyledi.

İlk kez 100'ün altına indi

Günlük ölüm sayılarının hızla artmaya başladığı mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına indiklerini belirten Cuomo, son 24 saatte eyalette 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü bildirdi.

"Bunu başardık"

100 barajının altına inmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Cuomo, "Sağlık çalışanlarına bu eşiği sorduğumda bana 'Günlük 100'ün altına inmelisiniz.' demişlerdi. Bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Cuomo, önceki günkü basın açıklamasında, salgın dolayısıyla geçici olarak kapatılan ibadethanelerin en fazla 10'ar kişinin katılımıyla tekrar açılabileceğini söylemişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin sınırına ulaştı

ABD'de salgının en fazla etkilediği bölge olan New York'ta güncel rakamlara göre, 367 binden fazla vaka görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin sınırına ulaştı.

Ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 647 bini aşarken Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bine yaklaştı.