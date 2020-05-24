Erdoğan: Yarından tezi yok, yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesinde açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor." dedi.

'Milletimize seçimden seçime giden parti olmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır." dedi.

'Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi.

27 mayıs'ta bu yıl demokrasi ve özgürlükler adası olarak açıyoruz'

Bul yıl Yassıada'nın Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak açılacağını ifade eden Erdoğan, "27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız. Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli." dedi.

'Daha ileri taşımamız şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınına ilişkin, "Salgınla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları korumamız ve daha ileri taşımamız şarttır." dedi.