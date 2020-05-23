İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden alındığını öğrenince istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'nin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Sözcü Kalın, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen, ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilinceistifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Kalın, "Bir askerin görevden alınması normaldir. Kendisi çalışmaları ve eserleriyle katkı vermiştir. Bundan sonra da verebilir." dedi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili normalleşme adımlarını da değerlendiren Kalın, "Turizm sektörünün haziran ortasında açılmasını bekliyoruz. Turizmle ilgili adımlar sağlık tedbirleriyle çelişmeyecek. Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak. Türkiye'de maske sıkıntısı yaşanmadı. Şu anda da vatandaşlarımızın maskeye ulaşma konusunda bir sorun yaşanmıyor. Ama maske dağıtımında zaman zaman sıkıntı oldu." dedi.

Haziran'ın ilk haftası Ankara'ya dönüş olabilir

Kalın gündeme ilişkin açıklamalalarını şöyle sürdürdü:

Haziran'ın ilk haftası Ankara'ya dönüş söz konusu olabilir. Muhtemelen yurtdışı seyahatlarimizi bir müddet daha erteleyeceğiz. Belki bu yıl BM Genel Kurulu toplantıları da fiziki olarak New York'ta değil, video konferans yoluyla yapılacak.

"2020 tüm ekonomiler için kayıp olacak"

Türkiye sağlık turizminde çok ciddi avantajlar sağladı. Herkesin sosyo-ekonomik sistemi bir bakıma test edildi, biz iyi çıktık. Sağlık alanında, gıda alanında, siber alanda. Türkiye gıda noktasında güçlü bir altyapıya sahip. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Ancak 2020 dünyada tüm ekonomiler için bir kayıp yılı olacak.

Milletvekili transferi tartışması

Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Seçimler 2023'te yapılacak. Ama milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir.

Cami hoparlörlerinden müzik yayını

Bu herkese karşı yapılan bir provokasyon. Bu konuda herkes tepkisini ortaya koydu. Bunlar milletin sinir uçlarıyla oynamak için yapılan provokasyonlar. Milletimiz bu tür şeyleri çok gördü, tabii ki itibar etmez. Soruşturma devam ediyor.