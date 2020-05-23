Dikkat çeken koronavirüs anketi! Normalleşme sürecinde yüzde 55’lik kesim o yerlere gitmeyecek
Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranların, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden açılması gündeme gelmişken, 9 büyük ilde dikkat çeken bir araştırma yapıldı ve çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı.
Türkiye, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda, daha önce kapatılan kafe ve restoranların da açılması gündeme gelmişken, konuyla ilgili dikkat çeken bir anket yapıldı.
"Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli" üzerinden 9 büyük ilde, 600 katılımcı ile yapılan çalışmada; katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kafe ve restoranlara gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini incelendi.
Yüzde 55’lik kesim, kafe ve restoranlara gitmeyecek
Yüzde 55’lik kesim, kafe ve restoranlara gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 24’ü gidecekleri yönünde görüş bildirdi. Yüzde 21’lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi.
Sonuçlar cinsiyet bakımından incelediğinde kadınların yüzde 61’lik bir oranla, erkeklerden (yüzde 48) istatistiki bakımından anlamlı ve olumsuz bir eğilim ile farklılaştığını gösterdi.