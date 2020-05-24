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Beyoğlu Belediye Başkanı: Pandemi sonrası için yemyeşil bir İstiklal hazırlıyoruz

BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Pandemi sonrası için yemyeşil bir İstiklal hazırlıyoruz” diye konuştu. ‘İstiklal 2020 Projesi’ kapsamında Manolya ağaçlarıyla süslenen İstiklal Caddesi’ne yeni ağaç türleri de getirildi.

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Her gün yerli yabancı 2 milyonu aşkın turisti ağırlayan İstanbul’un gözdesi İstiklal Caddesi, yapılan yeni düzenlemelerle pandemi süreci sonrasında ağırlayacağı misafirleri için hazırlanıyor.

‘İstiklal 2020 Projesi’

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi’nin 2020 vizyonunu belirleyen ‘İstiklal 2020 Projesi’ kapsamında hayata geçirilen ağaçlandırma çalışması tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak belirli aralıklarla yerleştirilen Manolya ağaçlarıyla süslenen İstiklal Caddesi’ne yeni ağaç türleri de getirilerek caddenin yeşil görünümü artırıldı.

"Yemyeşil bir İstiklal hazırlıyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İstiklal 2020 vizyonumuzda ‘daha yeşil bir İstiklal’ demiştik. Hemen ardından da manolya ağaçlarıyla İstiklal Caddesi’ni süslemiştik. Bugün de yeni farklı tür ağaçları yerleştirerek pandemi sonrası için yemyeşil bir İstiklal hazırlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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