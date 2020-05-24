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Olayın adresi Diyarbakır! Eski DBP eş genel başkanları tutuklandı

DİYARBAKIR'da eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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Diyarbakır’da önceki gün PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata’nın da bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi.

12 şüpheli tutuklandı

Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan Arslan ve Şimşek’in de bulunduğu 12 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Eski HDP Milletvekili Ata ve diğer beş şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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