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Selimiye Camisi'ndeki Ramazan Bayramı programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle Selimiye Camisi'ndeki Ramazan Bayramı programı sosyal medyadan canlı yayınlandı.

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Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi ve tekbir getirildi.

Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Selimiye Camisi Baş İmamı Süleyman Demiray, duasında Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Demiray, "Bu zor dönemde tüm insanlığa sağlık nasip eyle Allah'ım. Bugünlerde bizlerin ellerinden tutan, sağlımız için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza, güvenliğimiz için koşturan güvenlik güçlerimize ve Vefa Destek Gruplarımıza selametler ihsan eyle Allah'ım." şeklinde dua etti.

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