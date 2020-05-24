Feyenoord'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Oğuzhan Özyakup'un geleceğiyle konuştu.

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Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Beşiktaş'tan kiralanan Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan kiralanan Edgar Le için açıklamalarda bulundu.

''Tekrar kiralamamız çok zor''

Oğuzhan için Beşiktaş'tan cevap beklediklerini kaydeden Arnesen, "Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, iyi bir insan. Beşiktaş karar verecek. Devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım. Bunlara bakacağız ve her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan ne demişti?

Oğuzhan ayrılıkla ilgili, "Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen Hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen Hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi." mesajını vermişti.