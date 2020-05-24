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Fenerbahçe Yiğit Ali Bayrak'ı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, TFF Üçüncü Lig ekibi Belediye Derince Spor Kulübü'nde forma giyen Yiğitali Bayrak ile ilgileniyor.

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TFF Üçüncü Lig ekibi Gölcük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. 

Hem ekonomik sıkıntılarla hem de koronavirüs salgının getirdiği sorunlarla uğraşan Fenerbahçe transferde maliyeti düşük isimlere yöneldi. 

10 numara mevkinde oynuyor
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, TFF Üçüncü Lig ekibi Belediye Derince Spor Kulübü'nde forma giyen Yiğitali Bayrak ile ilgileniyor. 23 yaşındaki futbolcu 10 numara mevkinde oynuyor.

Birçok takım devrede
Yiğitali Bayrak için Denizli, Konyaspor, Kasımpaşa ve Altınordu takımları da devreye girdi. 10 numaralı futbolcu bu sezon 27 maçta forma giyerken 7 gol 6 asist yaptı.

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