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Bayern Münih E.Frankfurt'a gol oldu yağdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'a şans tanımadı. 

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih'in gollerini 17'nci dakikada Leon Goretzka, 41'inci dakikada Thomas Müller, 46'ncı dakikada Robert Lewandowski, 61'inci dakikada Alphonso Davies atarken, 74'üncü dakikada Hinteregger'in topu kendi kalesine göndermesiyle mücadelede toplamda 5 gol kaydetti. Eintracht Frankfurt'un gollerini ise  52 ve 55'inci dakikalarda Martin Hinteregger attı.

Bayern Münih bu skorla 61 pauna ulaşarak liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt ise son 5 maçta galibiyet alamayarak 28 puanda kaldı. 

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