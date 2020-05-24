65 yaş üstü bugün saat kaçta sokağa çıkacak saatleri kaç?

Türkiye genelinde 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bugün yani bayramın 1. günü 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabilecekler. 65 yaş üstü vatandaşlar bugün yanlarında bir refakatçı ile saat 14.-20.00 arasında, yürüme mesafesi sınırları içinde sokağa çıkabilecekler.

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Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün 2. günü. Bayramın 1. gününde 65 yaş üstü vatandaşlar 3 haftadır olduğu gibi bu pazar da dışarı çıkabilecekler. Önceki haftalarda iki kez park ve bahçelere çıkma hakkı olan 65 yaş üstü vatandaşlar, üçüncü kez Ramazan Bayramı'nda belirlenen sürelerde sokağa çıkabilecek. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri...

Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri dışarı çıkabilecek.

BAŞKA KİMLER BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23-26 Mayıs'ta ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT) açık olacak.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler istisna kapsamında tutulacak.