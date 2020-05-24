HABER /  DÜNYA

Salgın devam ederken ABD Başkanı Trump'ın golf oynaması tepki çekti

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump 2,5 ay sonra ilk kez golf oynamaya giderken, muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden "salgın devam ediyor, Başkan golf oynuyor" mesajını paylaştı.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, birçok eyalette Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.

Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.

Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam ederken, golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.

Amerikan ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2. dalgaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bini geçti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kritik açıklamalar
Bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı Ali Erbaş hutbe okudu
Partilerin bayram programı netleşti! AK Parti 3 MHP ise 4 parti ile görüşmeyecek
Bakan Albayrak: 'İhracatımız ithalata bağımlı' yaklaşımı temelsiz
Olayın adresi Diyarbakır! Eski DBP eş genel başkanları tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti tartışma yarattı
ÖNCEKİ HABERLER
Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Bugün marketler açık mı? Bayramda bakkal ve marketler çalışıyor mu?
Balkanlar Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleriyle karşıladı
65 yaş üstü bugün saat kaçta sokağa çıkacak saatleri kaç?
Emre Belözoğlu Nuri Şahin transferini telefonda bitirdi
Arefe günü neler yapılır arefe günü yapılacaklar ibadetler ve duası
Yorumlar