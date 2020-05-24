Bugün AVM'ler açık mı bayramda AVM'ler saat kaça kadar açık?

Ramazan bayramı bu sene koronavirüs gölgesinde sessiz ve sakin geçecek. Vatandaşlar ise bayramda AVM'ler açık mı araştırması yapıyor. AVM'ler bayram boyunca kapalı. 81 ilde sokağa çıkma yasağı olduğu için bu bayram AVM'ler vatandaşlara hizmet sunamayacak. Bayram sonrası 27 Mayıs çarşamba günü AVM'ler yeniden açılacak.

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Bugün yani 24 Mayıs pazar bayramda AVM'ler açık olacak mı sorusu gündemde. Koronavirüs nedeniyle bugün AVM'ler kapalı olacak. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlar bu bayram AVM'lere gidemeyecek.

İçişleri Bakanlığının 11 Mayıs'ta gönderdiği genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak.

Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen usul ve esasları içeren genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Çalışanların kirlenen veya nemlenen maskeleri değiştirilecek. Maske kuralına uymayanlar AVM'lere alınmayacak.

AVM'lerdeki güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da "siperlik" adı verilen yüz koruyuculardan kullanacak. AVM'lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM'yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM'de en fazla 3 saat kalabilecek.