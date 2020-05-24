HABER /  YEREL

Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü

İhlas Haber Ajansı

Korona virüsle mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısına uyulmasıyla son bir aydır yeni vakanın görülmediği Bingöl’de, şehir dışından 4 günlük kısıtlama öncesi bayram için kente gelen bazı kişilerin testi pozitif çıktı.

Abone ol

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri sahada çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yeni vakalar ile birlikte temas ettiklerinin kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kısıtlama öncesinde kente gelenlerin 14 gün süreyle kimseyle temas etmemesi istenirken, bayram sonrasında da tedbirin elden bırakılmamasının önemli olduğu vurgulandı.

Şehir dışından gelenlerde çıktı

Son bir aydır yeni vakaların olmadığını ancak şehir dışından gelen vatandaşların birkaçının testinin pozitif çıktığını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, vakaların ve temasların kontrol altına alındığını söyledi.

Filyasyon ekipleri devrede

Gündoğdu, “Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayretle son bir aydır salgın ilimizde kontrol altında tutulmuştu ancak şehir dışından gelen vatandaşlarımızla beraber son birkaç gündür maalesef kısmi artışlar görülmekle beraber, bunlar da filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun bir gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur” dedi.

Bayram sonrasında da tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, “Bayram sonrası da vatandaşlarımızın kontrollü sosyal mesafe ve tedbirlere uymasıyla salgın kontrol altında tutulabilir, istenilen düzeyde salgını götürebiliriz. Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılmasına dikkat edilmesi şart ve bizler için önemli" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da iki apartman karantinaya alındı

20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da, Ramazan Bayramı nedeniyle kente İstanbul ve Adana’dan geldiği öğrenilen 2 kişide pozitif vaka çıktı. Bunun üzerine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

İlgili Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (23 Mayıs Cumartesi)
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kendisini taciz eden adamı evine çağırdı Antalya’da inanılmaz olay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul, İzmir ve Ankara'da yasaklar daha geç kalkacak! Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Emre Belözoğlu Nuri Şahin transferini telefonda bitirdi
Bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı Ali Erbaş hutbe okudu
Partilerin bayram programı netleşti! AK Parti 3 MHP ise 4 parti ile görüşmeyecek
Bakan Albayrak: 'İhracatımız ithalata bağımlı' yaklaşımı temelsiz
ÖNCEKİ HABERLER
Jandarma sayesinde eşinin mezarını görüp dua etti
Bugün eczaneler açık mı 24 Mayıs eczaneler bayramda çalışıyor mu?
Arda Turan'dan ironik bayram mesajı
Bugün AVM'ler açık mı bayramda AVM'ler saat kaça kadar açık?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Arefe gününde yapılacaklar neler arefe günü zikirleri
Yorumlar