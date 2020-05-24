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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter'dan tebrik mesajı yayımladı.

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Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan Bayramı iletişim araçları üzerinden kutlanıyor. 

Mesajını sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

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