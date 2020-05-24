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Arda Turan'dan ironik bayram mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın adını ‘Çocuk Bayramı’ olarak telaffuz eden Arda Turan’a bugün sosyal medya hesabından ironi yaparak, ‘Kurban Bayramınız mübarek olsun’ dedi.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kolej tarafından sosyal medyada videosu istenen Arda Turan, bayramları karıştırarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamıştı.  

Ardından yaptığı bir açıklama ile büyütecek bir şeyin olmadığını belirten Turan, ''Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. '' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada bu paylaşımı gündem olan Ardan Turan, bugün ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı.

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'
Sosyal medyada bu paylaşımı büyük gündem olan Turan, bugün de ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı yerine, ‘Kurban Bayramınız mübarek olsun’ paylaşımı yaptı.

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