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Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

MHP lideri Bahçeli, "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değindi.

''Bazı reformların yapılmalı''
Bahçeli, "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında" dedi.

Milletvekili transferi tartışması
Bir partinin seçime girmesini sağlayabilmek için milletvekili transferi tartışmalarına da değinen Bahçeli, "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir" diye konuştu.

''Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz"
MHP lideri corona virüs salgını için ise "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz" ifadelerini kullandı.


 
 

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