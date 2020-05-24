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Kızılay maske fabrikasında yeniden üretime başladı

Maske fabrikasında yeniden maske üretmeye başlayan Kızılay, bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara kendi atölyelerinde üretilen 2 milyon maskeyi dağıtmayı planlıyor. 

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Bayram sonrası hareketlenecek olan sosyal yaşam için hazırlık mahiyetinde dağıtılacak maskeler, Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde bulunan üretim atölyelerinde imal ediliyor.

Kızılay, zehirli gaz tehlikesine karşı 1935'te maske fabrikası kurmuş, tehlikenin geçmesi ile fabrikayı 1943'de Milli Savunma Bakanlığı'na devretmişti.

Maskeler ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriliyor

Salgın öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, maske üretimine de kısa sürede başlamıştı. Nisan ayından bu yana tesislerinde 3 vardiya ile çalışan ve günlük 100 bin üretim yapan Kızılay, ürettiği maskeleri de üretim hattına entegre olan ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriyor. 

Üç katlı ve telli olarak üretilen maskelerde filtre olarak 'meltblown' tipi dokunmamış kumaş, dış yüzeylere ise 'spunbond' tipi dokunmamış kumaş kullanılıyor.

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