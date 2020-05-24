Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek! İşte haziran ayındaki normalleşme planı
25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. Bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşmesi bekleniyor. İşte haziran ayındaki normalleşme planı...
Bayramdaki 4 günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500’e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Haziran'da yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.
"Bayramdan sonra daha özgürüz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti. Bakan Koca'nın dün açıkladığı rakamlara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 32 kişi daha artarak 4 bin 308'e yükseldi.
Paylaşılan tablodaki yeni vaka sayısı 3 gün aradan sonra ilk defa bini aştı. Son 24 saatte tespit edilen bin 186 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 155 bin 686 oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.