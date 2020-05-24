Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek! İşte haziran ayındaki normalleşme planı

"Bayramdan sonra daha özgürüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti. Bakan Koca'nın dün açıkladığı rakamlara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 32 kişi daha artarak 4 bin 308'e yükseldi.