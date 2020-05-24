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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla görüşerek askerlerle bayramlaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla görüşerek Mehmetçiğin bayramını kutladı.

''Milletimiz asla unutmayacaktır''
Erdoğan: "Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek Afrin ve İdlib’deki kahramanca mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır." dedi.

''Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi tebrik ediyorum''
Özellikle Akdeniz'de verilen mücadeleye değinen Erdoğan, "Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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