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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Çav Bella' yanıtı: OHAL ilan etmek istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki camilerin minaresinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin CHP'ye sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP'nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir" diye konuştu.

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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay İzmir'deki camilerde gerçekleştirilen şarkı provokasyonunu yazdı. Balbay'a konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

"Amaç belli; kardeşi kardeşe kırdırmak." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun devamında da olağanüstü hal ilan edip kendince daha rahat ülkeyi yönetmek." ifadelerini kullandı.

Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Talimat gelmeden hiçbir olayın üzerine gidilmiyor"

- RTÜK Başkanı'nın televizyonda ölüm listesi yaptığını söyleyen kişi için talimat gelmeden bir şey yapmam demesinden anlıyoruz ki, talimat gelmeden hiçbir olayın üzerine gidilmiyor. Bu, devlette çürümedir. Liyakatin kaybolmasıdır.

Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP'nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir.

"Bu oyuna gelmeyeceğiz"

- Adana'dan sonra İzmir'de de CHP'yi hedef gösterme gayreti içine girildi ama halk bunları artık yutmuyor. CHP'yi ucu belirsiz bir kavganın içine çekmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunu halk bozacak, bozuyor da zaten. Ben halkın sağduyusuna ve vicdanına güveniyorum.

"Olağanüstü hal ilan etmek istiyor" iddiası

- Amaç belli; kardeşi kardeşe kırdırmak. Bunun devamında da olağanüstü hal ilan edip kendince daha rahat ülkeyi yönetmek. İktidarlar devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler.

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