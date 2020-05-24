GSM şirketlerinin hatları yine kilitlendi! Bu sefer neden Bayram trafiği

Türkiye'de milyonlarca kişi yakınlarını arayarak bayramlaşmak için telefonlara sarılınca GSM şirketlerinin hatları kilitlendi.

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı evlerinde geçiren yurttaşların, tebrik için telefonlara sarılması hatlarda erişim sorunları yaşanmasına neden oldu.

"Hatlar yoğunluk nedeniyle sorunlu"

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarında sabah saatlerinden bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sıkıntı yaşayan vatandaşları sosyal medyadan tepkileri dile getirirken, 'yoğunluk nedeniyle hatların sorunlu çalıştığı' bilgisi verildi.

Ramazan bayramı nedeniyle Türkiye'nin genelinde dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.