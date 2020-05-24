Gigi Datome Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Beko'un İtalyan yıldızı Gigi Datome, gelecek sezon Olimpia Milano'ya gideceği yönündeki iddialar hakkında bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Beko'un yıldız oyuncusu Gigi Datome, geleceğiyle ilgili konuştu.

Gigi Datome, gelecek sezon Olimpia Milano'ya gideceği yönündeki iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Il Giornale gazetesine konuşan İtalyan, yıldız, "Önce sezonu bitirmeyi düşünüyoruz, sonrasını göreceğiz. Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmem bulunuyor" dedi. 2015 yılında takıma katılan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımda 1 Euroleague şampiyonluğu, 3 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.