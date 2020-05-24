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Nevşehir'de kızları ve torunları ile camın arkasından bayramlaştı

Demirören Haber Ajansı

NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde Metin Yıldırım (66), 65 yaş ve üzerine verilen sokağa çıkma izninde kızları ve torunlarına koştu. Salgın nedeniyle eve girmeyen Yıldırım, torunları ve kızlarıyla camın arkasından bayramlaştı.

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Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayramın ilk günü 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma izni verildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde sokağa çıkan Metin Yıldırım, ilk işi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kızı Burcu Donan ile Altınevler Mahallesi'ndeki kızı Buğra Ceylan'ın evlerine gitmek oldu.

Yıldırım, ziyaretinde kızları ve torunları Arya Ceylan (2) ile Yiğit Donan (17) ile cam arkasından bayramlaştı. Yıldırım, duygusal anlar yaşanan ziyaretlerin ardından bir süre daha sokaklarda vakit geçirdikten sonra evine döndü.

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