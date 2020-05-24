Augsburg Schalke 04'ü darmadağın etti

Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Schalke 04, sahasında ağırladığı Augsburg'a farklı mağlup oldu.

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Covid-19 pandemisi sebebiyle Mart ayında duran Bundesliga, 16 Mayıs'la beraber yeniden start almıştı. Ezeli rakibi Dortmund'a geçen hafta 4-0 kaybeden Schalke 0-4, bu hafta da evinde Augsburg'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı ve kötü gidişini sürdürdü.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 6'da Löwen, 76'da Joel ve 90'da Cordova attı.

Galibiyet hasreti 9 haftaya çıkan Schalke, bu sonucun ardından 37 puanla 8. sırada kaldı. 30 puana çıkan Augsburg ise 13. sırada kendine yer buldu ve düşme hattının üzerinde nefes almayı başardı.