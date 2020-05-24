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Gyasi'den transfer itirafı! 'Beşiktaş çok büyük bir takım'

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında gösterilen CSKA Sofya'nın 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında gösterilen ve hatta 2 yıllık ön sözleşme imzaladığı da iddia edilen CSKA Sofya'nın 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve siyah-beyazlı takım için de konuştu.

"Ayrılmak için doğru zaman"

Dürüst olmak gerekirse, insanlar benim takımımı değiştirmemi bekliyor ve ben de 2 yılın ardından ayrılmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. 6 aylığına Amerika'daydım ancak geri döndüm ve iyi performans gösterdim. Artık önüme bakma zamanı.

"Beşiktaş çok büyük bir takım"

Beşiktaş çok büyük bir takım. Şu anda transferle ilgili çok fazla bir şey söyleyemem, ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

"İdmanlara başladık, mutluyum"

Bulgaristan'da çok fazla koronavirüs vakası yok. Tüm mağazalar kapalı, tek kötü şey bu. İdmanlara yeni başladık ve bu nedenle çok mutluyum. Tüm günlerimi otel odasında geçirdim. Bazen parkta koştum, çoğunlukla PS4 oynadım.

5 kez Gana Milli Takımı forması giyen kariyerinde İsveç, Hollanda ve ABD'de çeşitli takımlarda oynayan Gyasi, orijinal pozisyonu olan sağ açık dışında solda da oynayabiliyor. Son 2 yılda toplam 44 maçta görev alan Ganalı, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

KAYNAK: SPORX

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