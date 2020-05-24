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Telefonlar neden çekmiyor? GSM operatörlerinde sıkıntı mı var?

Corona virüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta zorluk çekiyor. 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanması sebebiyle vatandaşlar bayram kutlamalarını cep telefonları aracılığıyla gerçekleştiriyor.

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GSM operatörleri ile yakınlarını arayan bazı kullanıcılar, bölgelerinde şebeke sorunu yaşıyor. 

Ramazan Bayramı dolayısıyla hatlarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla meydana geldiği düşünülen arama problemi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Yaşanan tepkiler üzerine açıklama yapan GSM operatörleri, sorunun kendi operatörlerinden kaynaklı olmadığını dile getirdi.

Şebeke sorunu yaşandı

Corona virüse karşı önlem amaçlı uygulanan 4 günlük yasak sebebiyle evlerinden çıkamayanlar yakınlarıyla bayramlaşmak için telefonlarına sarıldı fakat arama yapamadılar. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bazı bölgelerde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hat kullananlar arama yapmak istediklerinde şebeke sorunuyla karşılaştı.
 
Vatandaş tepki gösterdi

Bayramın ilk günü sevdiklerini aramak istediklerini ancak sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden GSM operatörlerine tepki gösterdi

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