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Anne-babasını bıçakla öldürmüştü, tutuklandı

Isparta’da tartıştığı babası emekli astsubay Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın’ı (71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın (44), mahkemece tutuklandı.

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Olay, 22 Mayıs Cuma günü iftar vakti, Yayla Mahallesi 130’uncu Cadde’deki 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olan Ramazan Altın, iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin Altın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Altın, önce babası Nizamettin Altın’ı, ardından kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın’ı bıçaklayarak, öldürdü. Olayın ardından Ramazan Altın evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher Altın çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

1 çocuk babası Ramazan Altın, emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Başında şapka, yüzünde ise maske olduğu görülen Ramazan Altın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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