HABER /  GÜNCEL

Haziran'a 1 hafta kala kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Doğu Karadeniz'de Trabzon ile Gümüşhane sınırında Haziran ayına 1 hafta kala kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.

Abone ol

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞTI
Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anzer Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar sabah karlı bir manzaraya uyandı. Trabzon'un Hayrat ilçesi Sarmaşık mahalleside yağan karla beyaza büründü. Mahallede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.

Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Telefonlar neden çekmiyor? GSM operatörlerinde sıkıntı mı var?
Antalya'da ekmek almaya çıkan yaşlı adam polis kovalamacasının ortasında kaldı
Trump’ın önerdiği koronavirüs ilaçları ölüm oranını artırıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Meclis neden toplanmıyor' eleştirilerine cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Çav Bella' yanıtı: OHAL ilan etmek istiyor
Türkiye koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördü! Prof. Dr. İlhan Çetin açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de çok sayıda kişi bıçak ve silahla kavga etti: 4 yaralı
Gyasi'den transfer itirafı! 'Beşiktaş çok büyük bir takım'
Denizli'de kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu
Michael Jordan'a şok suçlama: Yalan söylüyor
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 bine yaklaştı
Arefe günü giyim mağazalar kaça kadar açık olacak 2020
Yorumlar