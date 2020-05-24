HABER /  GÜNCEL

Arabada çekirdek çitlerken cezayı yediler

Aksaray'da, sokağa çıkma yasağına uymayıp otomobille gezerek çekirdek çitleyen 3 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Sürücü Vedat K., şeker hastası yakınını hastaneye götürdüğünü ileri sürse de 3 kişiye 3 bin 180'er TL ceza kesildi.

Abone ol

Taşpazar Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, uygulama noktalarında otomobilleri durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri, izin belgesi olmadan otomobille dışarı çıkan sürücü Vedat K. (39), Cumali A. (21) ve Adem Ü.'yü (27) araç içinde çekirdek çitlerken gördü. Ekipler, sürücü Vedat K. ile Cumalı A.'ya neden dışarı çıktıklarını sordu. Cumali A., "Ben şeker hastasıyım onun için dışarı çıktım. Hastaneye gidiyordum" diyerek kendini savundu. Sürücü Vedat A. ise "Şeker hastası olan Cumali benim yakınım, onu ben hastaneye götürüyordum" dedi.

Polis ekipleri yapılan sorguda, sokağa çıkma yasağını uymayan 3 kişinin merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde ikamet ettikleri ve Vedat K.’nın Cumali A.’nın yakını olmadığını belirledi. Otomobildeki 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine göre 3 bin 180'er TL ceza kesildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son rakamlar açıklandı (24 Mayıs 2020)
Çin ABD'ye karşı kendini böyle savundu: Vicdana aykırı
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Samsun Valisi kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi verdi
Sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında ağladı
ÖNCEKİ HABERLER
Anne-babasını bıçakla öldürmüştü, tutuklandı
İtalya korona kabusundan uyanıyor
Vedat Muriqi ikinci kez baba oluyor!
Arnavutköy'de çok sayıda kişi bıçak ve silahla kavga etti: 4 yaralı
Gyasi'den transfer itirafı! 'Beşiktaş çok büyük bir takım'
Şevval orucu kaç gün tutulur şevval ayı sevabı nedir?
Yorumlar