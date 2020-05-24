Bursa'da yollara bayram geldi

BURSA'da trafik yoğunluğu yüzünden yıllardır bakımları yapılamayan yollar, sokağa çıkma yasakları sayesinde konfora kavuşurken, arife ve Bayram günlerinde de çalışmaları kesintisiz sürdüren ekipler, Gökdere - Merinos gidiş istikametini de sil baştan yeniledi.

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Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan illerde 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını arife ve Bayram günlerinde de sürdürdü. Son 6 haftalık periyotta Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere - Acemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilendi. Geçtiğimiz hafta sonu Merinos - Gökdere arası geliş istikameti yenilenen Ankara yolunun aynı güzergahdaki gidiş istikameti de arife gecesi yasağın başladığı ilk dakikalarda sahaya inen ekipler tarafından yenilendi. Bayram günü de devam eden çalışmalarla Gökdere - Acemler arası çift yönlü olarak yenilenmiş oldu.

İyi bir sınav verdik

Belediyecilik hizmetleri açısından Mart ayının ikinci haftasında başlayan pandemi sürecini değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem sosyal hizmetler hem de rutin belediyecilik anlamında iyi bir sınav verdiklerini söyledi.

Büyükşehir olarak salgının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon ve süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal yardım konularına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Ancak sağlık açısından alınan tüm tedbirlere rağmen hayat tüm hızıyla devam ediyor. Bu nedenle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarını çok iyi değerlendirip, yıllardır müdahale edilemeyen ana arterleri sil baştan yeniledik. Bu süreçte normalde aylarca sürecek çalışmaları gece gündüz çalışarak kısa sürede tamamlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.