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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son rakamlar açıklandı (24 Mayıs 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4.340'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 156.827'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti.

1092 hasta daha iyileşti
Sağlık Bakanı'nın da dikkat çektiği verilere göre bugün 1092 hasta daha iyileşti ve toplam iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı. 769 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken 385 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.'' ifadelerini kullandı.

Bugünkü test sayısı 24 bini geçti
Öte yandan bugün son 24 saatte 24 bin 589 kişiye koronavirüs testi yapılırken salgının Türkiye'de başlamasından bu yana test sayısı 1 milyon 832 bin 262'ye ulaştı.

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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DÜNKÜ RAKAMLAR ŞÖYLEYDİ;

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