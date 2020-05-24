Bakan Soylu, asker ve polislerin bayramını kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan askerlerin ve Suriye'de görev yapan özel harekat polislerinin bayramını kutladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Çobanbey Gümrük Kapısı'na geldi.
Burada Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından karşılan Soylu, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Çobanbey Taktik Komuta Merkezi ve Jandarma Danışman Tim Komutanlığını ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarında askerlerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Soylu, zorlu bir coğrafyada yaşandığını ve her zaman bu toprakları zora düşürmek isteyenler olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bizim ortak bir karakterimiz var, hürriyet, özgürlük, bağımsızlık. Bizim bir ortak karakterimiz daha var, biz Müslüman'ız. Yaratıldığımızdan bugüne kadar Allah'ın bize emrettiği bir şey var. İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Sadece kendi topraklarımızın ve kendi insanımızın hürriyeti, özgürlüğü, zenginliği, bağımsızlığı için değil. Allah'ın emrettiği odur ki, bunu uzanabildiğimiz yere kadar anlatmak bize emredilmiştir."
'EN GÜZEL, EN KIYMETLİ TOPRAKLARI VATAN YAPMIŞIZ'
Ardından Kilis'e dönen Soylu, Elbeyli ilçesindeki yol kontrol noktasındaki polislerin de bayramını kutladı.Bakan Soylu, daha sonra Kilis Valiliği Suriye Görev Gücü Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek Koordinatör Emniyet Müdürü ve Kilis Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Güngör'den bilgi aldı. Burada konuşan Soylu, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak huzurla, afiyetle, birlik ve beraberlikle nice bayramlara ulaşmayı diledi.