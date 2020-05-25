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Gaziantep Yavuzeli'de 4 kişinin katili 6 yıl sonra olay mahalinde yakalandı

GAZİANTEP'te aynı aileden 4 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemal Ç. adlı katil, 6 yıl sonra olay mahalinde yakalandı. Cemal Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında meydana gelen olayda, komşu olan iki aile arasında evlerinin bulunduğu bahçe nedeniyle anlaşmazlık çıktı. 2 aile karşılıklı dava açtı. Mahkeme, bahçenin Ö. ailesine ait olduğuna karar verdi. Ö. ailesi de bahçeyi duvarla çevirmek istedi. Ancak bu sırada yanlarına gelen Ç. ailesi, tepki gösterdi.

Çıkan kavgada Cemal Ç. üzerindeki tabancayı çekip, Ö. ailesinden 4 kişiyi öldürüp kaçtı.

6 yıl sonra olay yerinde yakalandı

Jandarma, aradan geçen 6 yıla rağmen yakalanamayan Cemal Ç.'nin, cinayetleri işlediği mahalleye döndüğünü belirledi.  Dün düzenlenen operasyon ile Cemal Ç., saklandığı akrabasının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Cemal Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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