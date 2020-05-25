Senegal, Moritanya, Özbekistan ve Umman'da mahkumlara Ramazan Bayramı affı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Senegal, Moritanya, Özbekistan ve Umman'da onbinlerce mahkum, Ramazan Bayramı nedeniyle affedildi...

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Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ramazan Bayramı dolayısıyla 1021 mahkumu affetti. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada "Mahkumların bayramlarını aileleriyle geçirerek sosyal entegrasyonlarının hızlandırılması için söz konusu af sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Afla salıverilen mahkumlar arasında küçük yaştakiler, yaşlılar ve ağır hastalar bulunuyor. Senegal'de cumhurbaşkanı yılbaşı, bağımsızlık günü, ramazan ve kurban bayramlarında mahkumlara af çıkartabiliyor.

Moritanya’da kararname ile 195 mahkum serbest

Ramazan Bayramı sebebi ile bir başka af haberi de Moritanya'dan geldi. Moritanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani’nin Ramazan Bayramı sebebiyle 195 mahkumun affını içeren bir kararname yayımladığı belirtildi.

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 258 mahkum affedildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, kararname ile Ramazan Bayramı'nda 258 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Toplam 258 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 141 mahkum salıverilecek, 117 mahkumun da ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlardan 164'ü yasa dışı örgüt mensubu, 7'si 60 yaşını geçmiş, 1’i kadın, 7’si de yabancı uyruklulardan oluşuyor.

Kararnameye göre, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Sultan Heysem bin Tarık'dan bayram affı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, aralarında yabancıların da olduğu 797 mahkum için Ramazan Bayramı dolayısıyla af kararı çıkardı.

Umman resmi ajansı ONA, Sultan Heysem'in, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlamalardan hüküm giyen bir grup mahkum için af kararı çıkardığını duyurdu.

Haberde, 301'i yabancı 797 hükümlüyü kapsayan af kararının, bayram öncesinde mahkumların yakınları gözetilerek alındığı aktarıldı.

Söz konusu mahkumların uyruklarına ve hangi davalardan hüküm giydiklerine ilişkin bilgi verilmedi.