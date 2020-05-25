Borçları nedeniyle bunalıma giren adam 4 saat herkese ecel terleri döktürdü
ANTALYA'da borçları nedeniyle bunalıma giren şahıs evinde pompalı tüfekle intihar girişimde bulundu. Elinde pompalı tüfekle ailesine ve polise ecel terleri döktüren adam 4 saat direndikten sonra teslim oldu.
Antalya'da borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen adam pompalı tüfekle intihar teşebbüsünde bulundu. Müzakereci polise kapıyı açtıktan sonra bu kez içeride boğazına dayadığı tüfekle polise direnip ailesine ve polise ecel terleri döktüren adam 4 saatlik çabanın ardından ikna edilebildi.
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesindeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.
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Ailesiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki Ş. Ç, yaklaşık 150 bin liralık borcu nedeniyle bunalıma girdi.
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Eline pompalı silahı alan Ş. Ç, babasını dışarı çıkardı. İddiaya göre annesini bir süre rehin alan Ş. Ç, annesini bırakıp polisi aramasını istedi. Ş.Ç, daha sonra annesini de dışarı çıkardı.
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