HABER /  DÜNYA
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Koronavirüs salgını sonrası Çin’den ezber bozan ekonomik teşvik!

ÇİN Hükümeti, korona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Hükümet, 527 milyar dolarlık teşvik paketi ve 9 milyon yeni istihdam yaratma sözü verdi. Bu süreçte ezber bozan adımlar atılacak. Örneğin, hükümet fazladan 140 milyar dolar harcayacak. Böylece bütçe açığı, 1994 yılından beri ilk kez gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3’ünü geçerek yüzde 3.6 olacak.

Abone ol

Korona virüsü salgınını büyük ölçüde atlatan Çin, şimdi bunun ekonomik etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hükümetteki ikinci adam olan Li Keqiang, yaşanan büyük belirsizlik nedeniyle ülke tarihinde ilk kez ekonomik büyümeyle ilgili tahmin yapılmayacağını söyledi.

Ayrıca salgın sırasında 80 milyon insanın işsiz kalmasıyla son yılların rekoru kırıldı. Çin Ekonomisi, 1976'dan beri ilk kez, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.8 küçülerek daralmış oldu.

Vergi indirimleri yoksullara yardım 

CNN’de yer alan habere göre Çin Hükümeti, bu sorunları aşmak için daha agresif bir politikayı uygulamaya koydu. Buna göre, 500 milyar dolarlık teşvik paketi ve 9 milyon yeni istihdam sözü verildi.

Li Keqiang, bu çerçevede hükümetin bu yıl fazladan 140 milyar dolar harcayacağını söyledi. Bu para, vergi ve kira indirimleri ile yoksullara yardımlar için kullanılacak.

Böylece, ülkenin mevcut finansal sisteminin kurulduğu 1994'ten beri ilk kez bütçe açığı, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünün üzerine çıkarak yüzde 3.6 olacak.

Yerel hükümetlere yatırım için 527 milyar dolarlık izin 

Hükümetin atacağı adımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Virüsle mücadelede kullanılan tıbbi ekipman ve malzemeleri finanse etmek için 140 milyar dolarlık özel hazine bonosu çıkarılacak.

Bunun yanı sıra yerel hükümetlerin 5G şebekeleri, demir yolları, havalimanları ve diğer altyapı yatırımlarında kullanmaları için 527 milyar dolara kadar özel tahvil çıkarmalarına izin verilecek. Bu rakam, geçen sene 302 milyar dolardı.

ABD ile ticaret savaşı yeniden alevlendi

Çin tüm bu adımları, ABD ile arasındaki ticari savaşların yeniden alevlendiği bir dönemde atacak. İki ülke, ocak ayında ‘birinci aşama' anlaşmasını imzalamıştı.

Buna göre iki ülke birbirlerine uyguladıkları vergi tarifelerini düşürecek. Ayrıca Çin bu yıl ve gelecek yıl fazladan 200 milyar dolarlık mal ve hizmet alma taahhüdünde bulundu.

Çin, bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Ancak ABD'den son dönemde anlaşmanın aksi yönünde adımlar gelerek, Çinli şirketler üzerindeki baskı artırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'lı hainlerin bombalı saldırısı son anda önlendi
Araç sahibi olan herkese iyi haber! Sigorta şirketlerinin aylık zam oranı düşürüldü
Donald Trump topa tutmuştu! Çin'le DSÖ arasında bağlantı ortaya çıktı
Gaziantep Yavuzeli'de 4 kişinin katili 6 yıl sonra olay mahalinde yakalandı
Süleyman Soylu gözyaşlarıyla anlattı! Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı! İkinci dalga sonbaharda görülecek
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar öldürülen terörist sayısını açıkladı
Yargıtay'dan tarihi karar! Boşanmış kadın çocuğuna soyadını verebilecek
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye yardım etmeye hazır
SunExpress'den iç hat uçuşlarını 4 Haziran'da başlatma kararı
Türkiye-İran sınırında 30 kilo metamfetamin yakalandı! Değeri 6 milyon 380 bin lira
Resimli yeni kısa bayram mesajları 2020 hayırlı bayramlar sözleri
Yorumlar